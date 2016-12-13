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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,082亿韩元，连续第六天买超

路透首尔12月13日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资
在韩国股市买超1,082亿韩元。外资已连续六天买超韩股，期间累计净买
入4,743亿韩元(4.0697亿美元)的股票。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月13日      108.2           -8.8         -102.4
    ^12月12日       84.8           14.8          -96.4
     12月 9日       57.1           58.4         -117.7
     12月 8日       28.4          655.1         -654.6
     12月 7日       78.3          -90.8           14.1
     12月 6日      117.5          292.9         -360.5
     12月 5日       -4.5          101.3         -114.4
     12月 2日       -0.9          -47.6           23.0
     12月 1日       30.9          -52.7           20.8
     11月30日      274.0         -317.6           44.6
     11月29日      450.8         -149.3           -8.3
     11月28日      208.7         -204.6          -19.6
     11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
    ----------------------------------------------------
    本月以来       499.8          922.5       -1,388.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,780.6       -4,632.0       -8,548.7
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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