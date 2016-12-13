《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲盘获得良好买盘支撑，海外市场又现买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 日本买家稍早从114.75低点买入，但在那之后已转为卖家
* 尤其是在115.50左右涌现的卖单，更多是在116.00上方，昨日高位为116.12
* 美国公债收益率依旧较高，具有支撑作用，因预计美联储声明较强硬
* 单纯期权到期具有支撑作用，有13.7亿美元行权价在114.00-90的期权到期
* 在美联储今晚会议前，市场普遍持谨慎态度，只有一家大型银行较为悲观，建议卖出美元
* 位于115.43处的阻力位使小时一目均衡基准线趋平，从114.62升向100小时移动均线切入支撑位
(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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