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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 15:43 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在亚洲盘获得良好买盘支撑，海外市场又现买盘

0719GMT：

* 日本买家稍早从114.75低点买入，但在那之后已转为卖家

* 尤其是在115.50左右涌现的卖单，更多是在116.00上方，昨日高位为116.12

* 美国公债收益率依旧较高，具有支撑作用，因预计美联储声明较强硬

* 单纯期权到期具有支撑作用，有13.7亿美元行权价在114.00-90的期权到期

* 在美联储今晚会议前，市场普遍持谨慎态度，只有一家大型银行较为悲观，建议卖出美元

* 位于115.43处的阻力位使小时一目均衡基准线趋平，从114.62升向100小时移动均线切入支撑位

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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