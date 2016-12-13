香港金融：金发局建议着力发展点心债市场，包括推动短期央票发行

路透香港12月13日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告，建议着力发展香港的人民币债券市场，包括推动短期央票在港发行。

据该份名为《国家十三五规划：香港金融业的发展机遇与政策建议》的报告，十三五规划有助推进内地市场双向及多边开放，从而形成数额庞大的对外投资资金流，市场对国际融资及人民币财富管理的需求亦会随之而增加。

报告认为，香港应把握机遇强化其全球离岸人民币业务枢纽地位，积极参与“一带一路”建设，积极推动内地市场对香港进一步开放以及以金融服务支持香港产业转型。

金发局主席史美伦说，“十三五规划把涉及港澳部分的内容独立成章，确立了香港在国家经济发展和对外开放的重要功能和定位。随着内地经济在可见将来会高速增长，我相信香港可凭藉其优势及经验，抓紧由此带来的商业机遇。”

报告提出，香港应着力发展香港的人民币债券市场，包括逐步放宽并扩大中央政府、地方政府和金融机构在香港发行人民币债券的规模、品种和频率，并在此基础上推出债券正回购和逆回购工具，拓展市场容量和流动性。

香港还应推动中国人民银行在港发行票据，特别是三个月期的人民币票据。有关额度应可循环使用，发行规模亦应逐步扩大，从而丰富香港的短期高信用等级人民币金融产品。

此外，香港亦应加快推动债市通，培育人民币衍生品市场，研究通过包括股权合作的各种方式进一步推动香港和内地交易所的合作，针对国外政府和机构而发展第三方使用香港人民币服务平台，以及发展以人民币作为投资货币的基金管理和相关服务业。（完）

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