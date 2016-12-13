版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月13日

12月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.88932人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.14%，低于上交易日收盘的24.01%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.56      4.76      1.08
 建设银行                                          5.61      5.76      1.10
 中国银行                                          3.58      3.52      1.14
 农业银行                                          3.21      3.24      1.11
 招商银行                                         18.88     19.60      1.08
 中信银行                                          7.03      5.10      1.55
 交通银行                                          6.08      5.88      1.16
 民生银行                                          9.67      8.77      1.24
 中国人寿                                         25.16     21.50      1.32
 中国平安                                         36.65     42.20      0.98
 中国太保                                         30.14     29.25      1.16
 中信证券                                         16.40     16.78      1.10
 新华人寿                                         45.64     37.95      1.35
 海通证券                                         16.51     14.14      1.31
 华能国际                                          7.19      4.88      1.66
 大唐发电                                          3.87      2.05      2.12
 华电国际                                          5.04      3.37      1.68
 中煤能源                                          5.94      3.89      1.72
 中国神华                                         17.08     15.76      1.22
 中国石油                                          7.71      5.76      1.51
 兖州煤业                                         11.08      5.85      2.13
 中国石化                                          5.51      5.62      1.10
 上海石化                                          6.41      4.26      1.69
 中海油服                                         13.28      7.87      1.90
 仪征化纤                                          4.05      1.61      2.83
 中国铝业                                          4.75      3.47      1.54
 江西铜业                                         17.89     12.40      1.62
 洛阳钼业                                          3.93      1.96      2.25
 紫金矿业                                          3.44      2.51      1.54
 马钢股份                                          3.07      2.47      1.40
 鞍钢股份                                          5.98      5.18      1.30
 重庆钢铁                                          2.52      2.37      1.20
 海螺水泥                                         18.52     22.75      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.38      5.35
 京城机电                                          9.83      3.51      3.15
 中联重科                                          4.49      3.85      1.31
 金隅股份                                          4.29      2.88      1.67
 中国国航                                          7.22      5.10      1.59
 东方航空                                          6.45      3.45      2.10
 南方航空                                          6.95      4.23      1.85
 中国远洋                                          5.45      2.76      2.22
 中海集运                                          4.14      1.74      2.68
 中集集团                                         14.79     11.78      1.41
 中海发展                                          7.03      4.43      1.78
 宁沪高速                                          8.83     10.04      0.99
 深高速                                            8.57      6.80      1.42
 成渝高速                                          4.98      3.12      1.79
 皖通高速                                         15.00      6.11      2.76
 广深铁路                                          4.64      4.40      1.19
 中国南车                                         10.09      7.30      1.55
 中国交建                                         14.71      8.94      1.85
 中国铁建                                         12.04     10.36      1.31
 中国中铁                                          8.73      6.55      1.50
 长城汽车                                         11.49      7.51      1.72
 比亚迪                                           50.31     42.85      1.32
 广汽集团                                         23.47      9.59      2.75
 青岛啤酒                                         29.86     30.45      1.10
 白云山                                           23.67     19.00      1.40
 新华制药                                         12.18      5.69      2.41
 海信科龙                                         10.07      6.29      1.80
 南京熊猫                                         13.90      7.20      2.17
 晨鸣纸业                                         10.63      7.80      1.53
 上海医药                                         19.72     18.16      1.22
 中兴通讯                                         15.60     11.60      1.51
 东方电气                                         10.79      7.05      1.72
 潍柴动力                                         10.15     12.10      0.94
 东北电气                                          7.11      2.54      3.15
 广船国际                                         32.25     12.26      2.96
 昆明机床                                          7.56      2.36      3.60
 一拖股份                                         11.37      4.45      2.87
 北辰实业                                          4.13      2.40      1.93
 创业环保                                          8.10      4.04      2.25
 中国中冶                                          4.79      2.59      2.08
 金风科技                                         17.14     12.74      1.51
 丽珠                                             56.94     46.60      1.37
 万科                                             23.06     20.00      1.30
 郑煤机                                            6.71      4.29      1.76
 大连港                                            2.73      1.37      2.24
 山东墨龙                                          9.88      3.03      3.67
 浙江世宝                                         32.28      9.14      3.97
 复星医药                                         23.25     23.70      1.10
 光大银行                                          4.13      3.68      1.26
 东江环保                                         17.85     12.98      1.55
 上海电气                                          8.42      3.55      2.67
 广发证券                                         17.52     17.00      1.16
 华泰证券                                         18.35     16.42      1.26
 东方证券                                         15.86      7.80      2.29
 光大证券                                         16.37     11.86      1.55
 招商证券                                         17.13     12.16      1.58
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐