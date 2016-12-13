中国新债：农发行周五将增发至多160亿元四期债，期限3/5/7/10年

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
路透上海12月13日 - 中国农业发展银行周二公告，将于本周五(16日)招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限包括三年、五年、七年和10年。
上述四期债为该行今年第20期 、21期 、17期 和18期 的增发债，票面利率为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：
2016年第20/21/17/18期增发债
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招标规模上限 3/5/7/10年：各40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：12月16日下午14:00-15:00
7/10年：12月16日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月20日
起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22
发行期 12/19-12/20
上市日 12月22日
基本承销额 无
承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT