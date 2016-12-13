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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 16:25 BJT

中国新债：农发行周五将增发至多160亿元四期债，期限3/5/7/10年

路透上海12月13日 - 中国农业发展银行周二公告，将于本周五(16日)招标增发至多160亿元人民币四期固息债，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述四期债为该行今年第20期 、21期 、17期 和18期 的增发债，票面利率为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：

2016年第20/21/17/18期增发债

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招标规模上限 3/5/7/10年：各40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：12月16日下午14:00-15:00

7/10年：12月16日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月20日

起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22

发行期 12/19-12/20

上市日 12月22日

基本承销额 无

承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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