全球贵金属：12月12日SPDR黄金持仓下降0.14%，iShares白银持仓持平

路透12月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五减少0 .14%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,529,595.2 12月12日 27,567,719.7 12月9日 -38,124.5 -0.14% iShares 342,865,759.5 12月12日 342,865,759.5 12月9日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 于春红)