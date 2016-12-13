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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 16:51 BJT

台湾汇市：台币兑美元收盘小升，量能稀疏等待美联储会议结论

* 台币兑美元收盘小升，但量能稀疏
    * 市场等待美联储会议结论
    * 明日台币主要波动区间料在31.750-31.850

    路透台北12月13日 - 台币兑美元 周二收盘小升，惟成交稀疏。交易员表示，
韩元 小升带动台币走扬，不过出口商抛汇意愿明显降低，致今日成交疏落。另一
方面，市场也在等待美联储会议结论。

    汇银人士指出，今日台币趋升，但出口商并不满意价格，抛汇不多。而若与无本金交割
远市场相较，今日现汇市场一开盘，台币升幅即明显不如远汇市场，虽然一度有外商银进场
丢美元，但随后美元缩小跌幅。
    
    〞今天台币掉到31.800之下，出口商谁要卖?价格那么差。〞一位小型商银交易员表示
。
    
    也有一位外商银交易员表示，今日外商银有买汇也有抛汇，相减之下呈现小幅汇出。至
于周四美国联邦储备理事会的会议虽料将升息，但是市场将重点更侧重在FED对明年的利率
走势。
     
    美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大
多估计FED将升息一码。
    
    台湾股市周二随亚股收涨0.34%。分析师表示，今日台股维持高档震荡整理格局，主要
因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策会议在即，市场观望气氛偏浓。外资及陆资在
台股买超34.79亿台币，连六日共买超328.1亿台币 
 
    韩元兑美元 收报1,167.0，上日收在1,168.2。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.682/31.732，上日收在3
1.670。 
     
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.750-31.850。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      31.822     31.864  31.751-31.822  31.800     4.55    5.94
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.823     31.862  31.755-31.823  31.765     2.34    3.07
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.050              -0.050/-0.040
 美元/台币六个月期        -0.225/-0.200              -0.180/-0.160
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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