台湾汇市：台币兑美元收盘小升，量能稀疏等待美联储会议结论

* 台币兑美元收盘小升，但量能稀疏 * 市场等待美联储会议结论 * 明日台币主要波动区间料在31.750-31.850 路透台北12月13日 - 台币兑美元 周二收盘小升，惟成交稀疏。交易员表示， 韩元 小升带动台币走扬，不过出口商抛汇意愿明显降低，致今日成交疏落。另一 方面，市场也在等待美联储会议结论。 汇银人士指出，今日台币趋升，但出口商并不满意价格，抛汇不多。而若与无本金交割 远市场相较，今日现汇市场一开盘，台币升幅即明显不如远汇市场，虽然一度有外商银进场 丢美元，但随后美元缩小跌幅。 〞今天台币掉到31.800之下，出口商谁要卖?价格那么差。〞一位小型商银交易员表示 。 也有一位外商银交易员表示，今日外商银有买汇也有抛汇，相减之下呈现小幅汇出。至 于周四美国联邦储备理事会的会议虽料将升息，但是市场将重点更侧重在FED对明年的利率 走势。 美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大 多估计FED将升息一码。 台湾股市周二随亚股收涨0.34%。分析师表示，今日台股维持高档震荡整理格局，主要 因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策会议在即，市场观望气氛偏浓。外资及陆资在 台股买超34.79亿台币，连六日共买超328.1亿台币 韩元兑美元 收报1,167.0，上日收在1,168.2。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.682/31.732，上日收在3 1.670。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.750-31.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.822 31.864 31.751-31.822 31.800 4.55 5.94 司 元太外汇经纪公 31.823 31.862 31.755-31.823 31.765 2.34 3.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.225/-0.200 -0.180/-0.160 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)