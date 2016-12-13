香港个股：金地商置认购农行理财产品，本金额13亿元人民币

路透香港12月13日 - 金地集团 旗下金地商置 周二称，透过其附属公司以本金13亿元人民币，认购由中国农业银行 发行的理财产品。

公司的声明称，有关理财产品的投资期由起息日至2020年6月25日，该理财产品资金主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等，扣除费用后，最低回报率为2%（1-7天），最高为3.3%（91天及以上）。