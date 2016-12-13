香港个股：金地商置认购农行理财产品，本金额13亿元人民币

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月13日 - 金地集团 旗下金地商置 周二称，透过其附属公司以本金13亿元人民币，认购由中国农业银行 发行的理财产品。
公司的声明称，有关理财产品的投资期由起息日至2020年6月25日，该理财产品资金主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等，扣除费用后，最低回报率为2%（1-7天），最高为3.3%（91天及以上）。
金地商置表示，其附属公司上海仲骏将以内部资源认购理财产品，且认购事项较中国商业银行提供之定期存款利率为高，并可优化使用集团之闲置现金。
截至6月底止，金地商置的存款、银行及现金结余约28.8亿元。
金地商置股价今天收盘持平，报0.495港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。