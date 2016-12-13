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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 17:10 BJT

香港个股：金地商置认购农行理财产品，本金额13亿元人民币

路透香港12月13日 - 金地集团 旗下金地商置 周二称，透过其附属公司以本金13亿元人民币，认购由中国农业银行 发行的理财产品。

公司的声明称，有关理财产品的投资期由起息日至2020年6月25日，该理财产品资金主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等，扣除费用后，最低回报率为2%（1-7天），最高为3.3%（91天及以上）。

金地商置表示，其附属公司上海仲骏将以内部资源认购理财产品，且认购事项较中国商业银行提供之定期存款利率为高，并可优化使用集团之闲置现金。

截至6月底止，金地商置的存款、银行及现金结余约28.8亿元。

金地商置股价今天收盘持平，报0.495港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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