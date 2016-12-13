欧洲汇市：英镑上涨，因财政大臣哈蒙德称支持退欧过渡期的想法

“有鉴于针对顺利退欧的乐观情绪，我们预计英镑在短期内还将继续上涨，至少在英国央行周四会议之前如此，”IronFX分析师Charalambos Pissouros称。

哈蒙德的讲话是最新强化投资者对“软退欧”希望的消息。软退欧也就是将维持与欧洲的强劲经济联系，置于对增强移民控制的需求之上。

Pissouros等分析师认为，英镑有可能会再次突破1.2700美元，不过主要还得看美元在周三美联储政策声明之前的表现。

在此之前，所有目光都聚焦周二0930GMT的英国通胀数据。(完)

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