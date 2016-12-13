欧洲汇市：英镑上涨，因财政大臣哈蒙德称支持退欧过渡期的想法

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
“有鉴于针对顺利退欧的乐观情绪，我们预计英镑在短期内还将继续上涨，至少在英国央行周四会议之前如此，”IronFX分析师Charalambos Pissouros称。
哈蒙德的讲话是最新强化投资者对“软退欧”希望的消息。软退欧也就是将维持与欧洲的强劲经济联系，置于对增强移民控制的需求之上。
Pissouros等分析师认为，英镑有可能会再次突破1.2700美元，不过主要还得看美元在周三美联储政策声明之前的表现。
在此之前，所有目光都聚焦周二0930GMT的英国通胀数据。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 高琦/于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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