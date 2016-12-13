欧元债市：意大利公债较可比德债利差收窄，受银行业正面消息影响

意大利新总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周一公布新政府名单，前一届政府几乎所有部长均获留任，分析师称这受到投资者的欢迎。

本周意大利新政府将在国会两院面临信心投票。

据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率 跌6个基点，至1.94%，其较德国可比公债 的利差缩窄至155个基点，此为11月初以来的最窄水准。

德国10年期公债收益率 跌2个基点，至0.39%，欧元区多数其他公债收益率跌2-5个基点不等。

意大利银行股 涨1.3%，受裕信银行 和意大利西雅那银行(Banca MPS) 股价大涨提振。

“政府进行重大重组的不确定性已消除，投资者似乎也在为银行业的形势感到庆幸，”德国商业银行策略师David Schnautz称。(完)

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