中企海外债券：福建漳龙发行1.5亿美元三年期高级无抵押债券，息率4.8%

路透香港12月13日 - 据牵头行海通国际 周二的新闻稿称，福建漳龙集团完成发行本金总额1.5亿美元三年期高级无抵押债券，收益率4.8%。

这是漳州市国有企业发行的首宗海外美元债券。成立于2001年7月的福建漳龙是一家国有独资及多元化企业集团，业务涉及水务、地产、生物科技、建设、旅游、商贸物流和金融。

据汤森路透旗下IFR此前报导，该批债券的指导价大约5%，发行收益率为4.8%，发行价为本金额的99.183%，票息4.5%。

债券发行人评级为BB+（惠誉）。（完）