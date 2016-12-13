中企海外债券：福建漳龙发行1.5亿美元三年期高级无抵押债券，息率4.8%

标题新闻：新西兰总理英格利希称，新西兰将寻求在英国退出欧盟后尽快同英国达成贸易协议
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路透香港12月13日 - 据牵头行海通国际 周二的新闻稿称，福建漳龙集团完成发行本金总额1.5亿美元三年期高级无抵押债券，收益率4.8%。
这是漳州市国有企业发行的首宗海外美元债券。成立于2001年7月的福建漳龙是一家国有独资及多元化企业集团，业务涉及水务、地产、生物科技、建设、旅游、商贸物流和金融。
据汤森路透旗下IFR此前报导，该批债券的指导价大约5%，发行收益率为4.8%，发行价为本金额的99.183%，票息4.5%。
债券发行人评级为BB+（惠誉）。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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