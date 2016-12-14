台湾货币市场：12月14日及本提存期资金预期变化一览表

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月14日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,825.00亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行财105-8期国库券，金额299.5亿台币。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共3兆(万亿)1,792亿台币，分别为： 12/15 3,244.00亿台币 12/16 1,443.00亿台币 12/19 1,470.00亿台币 12/20 778.00亿台币 12/21 838.00亿台币 12/22 6,026.20亿台币 12/23 1,110.00亿台币 12/26 3,964.50亿台币 12/27 2,050.50亿台币 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --12/15：央行估发行300亿台币两年期定存单，14日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。