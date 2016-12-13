瑞典经济：11月通胀率创2012年以来最高，但央行仍可能降息

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
瑞典央行原本预估11月整体消费者物价按年上升1.48%，基础通胀预计在1.70%。
“这支持了我们的观点，即通胀并未低到足以需要再次降息的程度，但已经达到需将购债规模再扩大300亿瑞典克朗的水平，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Olle Holmgren称。
11月整体CPI按年以2012年3月以来最快速度上涨，不包括能源价格在内的基础通胀指标CPIF增长1.2%，涨幅高于10月的1.0%，但低于3月的1.9%。
0920GMT，瑞典克朗兑欧元 涨至约9.71瑞典克朗。(完) (编译 艾茂林/李爽 审校 王兴亚/于春红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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