瑞典经济：11月通胀率创2012年以来最高，但央行仍可能降息

瑞典央行原本预估11月整体消费者物价按年上升1.48%，基础通胀预计在1.70%。

“这支持了我们的观点，即通胀并未低到足以需要再次降息的程度，但已经达到需将购债规模再扩大300亿瑞典克朗的水平，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Olle Holmgren称。

11月整体CPI按年以2012年3月以来最快速度上涨，不包括能源价格在内的基础通胀指标CPIF增长1.2%，涨幅高于10月的1.0%，但低于3月的1.9%。