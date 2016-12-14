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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有区间，关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持稳既有区间
    * 关注明日标售两年期定存单
    * 短票及RP利率大致持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。市场人士表示，央行上日减
发存单597亿台币，令部分银行间资金水位垫高，略有舒缓近期资金偏紧态势，今日标售的1
82天期国库券则在财政部截标下略低于市场预估区间，且不足额标售，后续关注明日标售的
两年期定存单。
    
    他们指出，市场原先预估182天期国库券及两年期定存单相继标售，恐产生资金排挤效
应，但在央行上日减发存单后，较为缓和市场疑虑，预估明日两年期定存单得标利率不致于
标高于市场预估的0.70-0.73%区间。 
    
    〞昨天央行减发存单，今天有比较松一点。〞一大型公股银行资调人员说。 
    
    另位资调人士也称，目前拆款市场交投多以年内资金调度为主，今日成交的三周天期拆
款落在0.38%也都是落点年内，预计下周起才会有大行陆续开放跨年拆款资金供给；至于今
日有一个月天期跨年拆款小量成交在0.535%，则为外银母行对子行间的拆借。
    
    午间台湾央行代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.53%，低于市场预估；因
财政部截标致不足额发行，实际发行额为299.5亿台币，较此前公告发行额350亿台币相差50
.5亿。 
 
    
    此外，市场关注周三标售两年期定存单。路透周二调查显示，该两年期定存单加权平均
得标利率料将落在0.70-0.73%，较上次的加权平均标售利率0.502%明显走高。 
   
 本地时间 13:35                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.822                  31.864
 台湾加权股价指数<.TWII           9,382.14                9,349.94
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.200%            0.173-0.210%
   --一周拆款利率区间          0.173-0.450%             0.174-0.450%    
                                                              
   --两周拆款利率区间          0.190-0.450%             0.310-0.450%   
 
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，票券商交易员称，周二有一大行无预警开放承作跨年短票，其中农历年前短
票成交在0.55%、农历年后则在0.57%，吸引多数票源与其成交，令原本交投热络的年内短票
顿时转趋淡静。
    
    他们也表示，今日短天期短票的需求电话很多、一通接着一通，但实在没有票源可以与
其成交，因为多数票源都留给那家大行，因为不知道那家大行何时才会再放出额度承作跨年
短票。
    
    〞今天一家大行难得有开门，有票都赶紧出给他。〞一大型票券商交易员说。 
    
    周二30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40
-0.45%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.56%，区间为0.35-0.60%，
成交量80.85亿台币；前日加权平均利率为0.551%，区间为0.27-0.60%，成交量69.21亿台币
。
     
    台湾央行周二发行2,406.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,606.5亿台币，发行
余额减200亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)6,958.5亿台币；本周余日落点分别为：周三3,82
5.00亿、周四3,244.00亿，及周五1,443.00亿。
        
    拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为809亿台币，累计超额准备为7,794亿台
币、加计前期1%的超额准备为9,296亿台币。 
      　
        
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日投信端资金稍显多缺不一，不过
最近债券交割变数较少，券商间资金缺口并不大，市况还算平稳，RP利率持平既有区间。
    
    他们表示，目前金融机构资金落点青睐较短天期RP，较长天期的跨月/年RP交投较显淡
静，随着时序渐逼近年底，仍将陆续引导资金承作跨年RP，以分散年底资金落点。
    
    〞盘中就有寿险的申购款进来，短钱还算多。〞一大型证券商交易员说。 
    
    另位票券交易员也称，目前市场短钱算是偏多，极短天期公债及公司债RP利率皆续落在
0.25-0.26%区间，至于跨年RP利率稍高但交投并不热络。     
              
    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%，少数一周天期成交
0.35-0.38%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.42%，跨月天期则成交在0.43-0.45%，以
上报价皆大致同于上日。
                 
    大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债
附买回利率落在0.31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%；公司债利率区间在0.35-0.4
0%，与上日报价变化不大。(完) 

 (审校 林高丽/张喜良)

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