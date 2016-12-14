重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有区间，关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持稳既有区间 * 关注明日标售两年期定存单 * 短票及RP利率大致持平区间 记者 詹静宜 路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。市场人士表示，央行上日减 发存单597亿台币，令部分银行间资金水位垫高，略有舒缓近期资金偏紧态势，今日标售的1 82天期国库券则在财政部截标下略低于市场预估区间，且不足额标售，后续关注明日标售的 两年期定存单。 他们指出，市场原先预估182天期国库券及两年期定存单相继标售，恐产生资金排挤效 应，但在央行上日减发存单后，较为缓和市场疑虑，预估明日两年期定存单得标利率不致于 标高于市场预估的0.70-0.73%区间。 〞昨天央行减发存单，今天有比较松一点。〞一大型公股银行资调人员说。 另位资调人士也称，目前拆款市场交投多以年内资金调度为主，今日成交的三周天期拆 款落在0.38%也都是落点年内，预计下周起才会有大行陆续开放跨年拆款资金供给；至于今 日有一个月天期跨年拆款小量成交在0.535%，则为外银母行对子行间的拆借。 午间台湾央行代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.53%，低于市场预估；因 财政部截标致不足额发行，实际发行额为299.5亿台币，较此前公告发行额350亿台币相差50 .5亿。 此外，市场关注周三标售两年期定存单。路透周二调查显示，该两年期定存单加权平均 得标利率料将落在0.70-0.73%，较上次的加权平均标售利率0.502%明显走高。 本地时间 13:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.822 31.864 台湾加权股价指数<.TWII 9,382.14 9,349.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.173-0.210% --一周拆款利率区间 0.173-0.450% 0.174-0.450% --两周拆款利率区间 0.190-0.450% 0.310-0.450% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员称，周二有一大行无预警开放承作跨年短票，其中农历年前短 票成交在0.55%、农历年后则在0.57%，吸引多数票源与其成交，令原本交投热络的年内短票 顿时转趋淡静。 他们也表示，今日短天期短票的需求电话很多、一通接着一通，但实在没有票源可以与 其成交，因为多数票源都留给那家大行，因为不知道那家大行何时才会再放出额度承作跨年 短票。 〞今天一家大行难得有开门，有票都赶紧出给他。〞一大型票券商交易员说。 周二30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40 -0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.56%，区间为0.35-0.60%， 成交量80.85亿台币；前日加权平均利率为0.551%，区间为0.27-0.60%，成交量69.21亿台币 。 台湾央行周二发行2,406.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,606.5亿台币，发行 余额减200亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)6,958.5亿台币；本周余日落点分别为：周三3,82 5.00亿、周四3,244.00亿，及周五1,443.00亿。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为809亿台币，累计超额准备为7,794亿台 币、加计前期1%的超额准备为9,296亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日投信端资金稍显多缺不一，不过 最近债券交割变数较少，券商间资金缺口并不大，市况还算平稳，RP利率持平既有区间。 他们表示，目前金融机构资金落点青睐较短天期RP，较长天期的跨月/年RP交投较显淡 静，随着时序渐逼近年底，仍将陆续引导资金承作跨年RP，以分散年底资金落点。 〞盘中就有寿险的申购款进来，短钱还算多。〞一大型证券商交易员说。 另位票券交易员也称，目前市场短钱算是偏多，极短天期公债及公司债RP利率皆续落在 0.25-0.26%区间，至于跨年RP利率稍高但交投并不热络。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%，少数一周天期成交 0.35-0.38%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.42%，跨月天期则成交在0.43-0.45%，以 上报价皆大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债 附买回利率落在0.31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%；公司债利率区间在0.35-0.4 0%，与上日报价变化不大。(完) (审校 林高丽/张喜良)