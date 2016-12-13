《全球汇市》美元持稳，美联储年终会议前市场弥漫紧张情绪

英镑兑美元 微升，英国财政大臣哈蒙德发表言论，支持实行过渡期以平稳脱欧的 想法，帮助支撑英镑。 “利率市场低估了2018年底前美联储会有接近五次加息25个基点的可能性，”法国巴黎 银行分析师在给客户的报告中称。 “由于美联储周三的前瞻性表述中可能立场谨慎，临近会议召开之际，美元多头可能认 为，面临风险事件，持仓以待风险回报吸引力不大。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0620 1.0634 -0.13 -2.21 1.0860 美元/日圆 115.25 115.02 +0.20 -4.20 120.30 欧元/日圆 122.41 122.31 +0.08 -6.18 130.47 美元/瑞郎 1.0135 1.0129 +0.06 +1.17 1.0018 英镑/美元 1.2712 1.2675 +0.29 -13.75 1.4738 美元/加元 1.3123 1.3129 -0.05 -5.17 1.3839 美元/离岸人民 6.9287 6.9232 +0.08 +5.49 6.5680 澳元/美元 0.7482 0.7496 -0.19 +2.85 0.7275 新西兰元/美元 0.7186 0.7200 -0.19 +5.29 0.6825 欧元/瑞郎 1.0764 1.0777 -0.12 -1.12 1.0886 欧元/英镑 0.8353 0.8383 -0.36 +13.38 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7237 9.7478 -0.25 +6.03 9.1705 美元/挪威克朗 8.4217 8.4365 -0.18 -4.73 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/张明钧/刘秀红/李爽 审校 王兴亚/于春红/艾茂林/高琦)