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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 18:09 BJT

《全球汇市》美元持稳，美联储年终会议前市场弥漫紧张情绪

英镑兑美元 微升，英国财政大臣哈蒙德发表言论，支持实行过渡期以平稳脱欧的
想法，帮助支撑英镑。
    
    “利率市场低估了2018年底前美联储会有接近五次加息25个基点的可能性，”法国巴黎
银行分析师在给客户的报告中称。
    
    “由于美联储周三的前瞻性表述中可能立场谨慎，临近会议召开之际，美元多头可能认
为，面临风险事件，持仓以待风险回报吸引力不大。”
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0620  1.0634  -0.13  -2.21  1.0860
    美元/日圆            115.25  115.02  +0.20  -4.20  120.30
    欧元/日圆         122.41  122.31  +0.08  -6.18  130.47
    美元/瑞郎            1.0135  1.0129  +0.06  +1.17  1.0018
    英镑/美元            1.2712  1.2675  +0.29 -13.75  1.4738
    美元/加元            1.3123  1.3129  -0.05  -5.17  1.3839
    美元/离岸人民       6.9287  6.9232  +0.08  +5.49  6.5680
    澳元/美元            0.7482  0.7496  -0.19  +2.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.7186  0.7200  -0.19  +5.29  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0764  1.0777  -0.12  -1.12  1.0886
    欧元/英镑         0.8353  0.8383  -0.36 +13.38  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7237  9.7478  -0.25  +6.03  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4217  8.4365  -0.18  -4.73  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/张明钧/刘秀红/李爽  审校 王兴亚/于春红/艾茂林/高琦)

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