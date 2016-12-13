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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 18:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.4%盘中触及近三年高位，受沪胶涨势推动

上海期交所主力5月期胶合约 跳涨655元人民币，收报每吨20,110元人民币，盘中高见20,115元，为2014年2月以来最高。

美元兑日圆 隔夜最高升至116.120，创2月初以来最高，因指标美国10年期公债收益率 在油价大涨带动下升破2.5%关卡，创下2014年9月以来最高。美元/日圆目前报在115.34。

Yoshida称，“TOCOM期胶可能因为仓位调整而跌向260日圆，因近期涨势已经过头。”

TOCOM期胶自8月底以来已经上涨超过70%，因预期中国需求改善，且投机买盘畅旺。

新加坡商品交易所(SICOM)1月近月期胶合约 最新报每公斤201.5美分，涨12.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/张明钧; 审校 艾茂林/李爽)

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