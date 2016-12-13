亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.4%盘中触及近三年高位，受沪胶涨势推动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
上海期交所主力5月期胶合约 跳涨655元人民币，收报每吨20,110元人民币，盘中高见20,115元，为2014年2月以来最高。
美元兑日圆 隔夜最高升至116.120，创2月初以来最高，因指标美国10年期公债收益率 在油价大涨带动下升破2.5%关卡，创下2014年9月以来最高。美元/日圆目前报在115.34。
Yoshida称，“TOCOM期胶可能因为仓位调整而跌向260日圆，因近期涨势已经过头。”
TOCOM期胶自8月底以来已经上涨超过70%，因预期中国需求改善，且投机买盘畅旺。
新加坡商品交易所(SICOM)1月近月期胶合约 最新报每公斤201.5美分，涨12.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/张明钧; 审校 艾茂林/李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。