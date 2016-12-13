东南亚股市：在美联储会议前夕走势震荡，新加坡股市结束三日连跌

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
大宇证券印尼分公司研究主管Taye Shim称，市场还担心，大宗商品 价格上涨将可能推高通胀，并反过来导致美联储比预期更快升息。 新加坡股市 结束三日连跌，菲律宾股市 扳回稍早跌幅， 微幅收高。 印尼股市 和越南股市 收跌，而泰国股市 收复稍 早失地，收盘微升。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 354.01 0.70 +0.20 +6.37 332.82 新加坡 2955.23 3.04 +0.10 +2.51 2882.73 马来西亚 1645.28 3.86 +0.24 -2.79 1692.51 泰国 1530.21 3.89 +0.25 +18.80 1288.02 印尼 5293.62 -14.51 -0.27 +15.25 4593.01 菲律宾 6880.91 12.02 +0.17 -1.02 6952.08 越南 654.66 -5.04 -0.76 +13.06 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。