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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 18:14 BJT

东南亚股市：在美联储会议前夕走势震荡，新加坡股市结束三日连跌

大宇证券印尼分公司研究主管Taye Shim称，市场还担心，大宗商品
价格上涨将可能推高通胀，并反过来导致美联储比预期更快升息。
    
    新加坡股市 结束三日连跌，菲律宾股市 扳回稍早跌幅，
微幅收高。
    
    印尼股市 和越南股市 收跌，而泰国股市 收复稍
早失地，收盘微升。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   354.01     0.70   +0.20  
 +6.37   332.82
    新加坡                     2955.23     3.04   +0.10  
 +2.51  2882.73
    马来西亚                  1645.28     3.86   +0.24  
 -2.79  1692.51
    泰国                      1530.21     3.89   +0.25  
+18.80  1288.02
    印尼                      5293.62   -14.51   -0.27  
+15.25  4593.01
    菲律宾                     6880.91    12.02   +0.17  
 -1.02  6952.08
    越南                        654.66    -5.04   -0.76  
+13.06   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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