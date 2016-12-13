香港个股：有线宽频收费电视服务获续牌12年，承诺首六年投资逾34亿港元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月13日 - 香港收费电视营运商--有线宽频 周二获得香港政府批准续牌12年，该公司承诺首六年投资逾34亿港元。
据政府公告，有线电视现有牌照将于至2017年5月31日结束，新牌照有效期将由2017年6月1日至2029年5月31日。
有线电视承诺于首六年即2017-2023年间投资共34.47亿港元，当中包括资本投资2.51亿港元和节目投资31.96亿港元。
有线电视亦承诺为新闻、电影及预先录制的娱乐节目提供字幕，并进一步改善客户服务和销售手法，包括处理终止服务的安排和跟进顾客投诉的程序。
商务及经济发展局发言人说，在考虑目前情况后，行政长官会同行政会议（行会）亦批准在有线电视的续期牌照中剔除有关要求有线电视提供最多三条频道供政府使用的规定，该规定是政府在1993年向有线电视批出收费电视专营权时订立的，行会认同现时已再没有需要保留有关规定。
有线宽频母公司为九龙仓 。该股今天收跌1.27%，报0.78港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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