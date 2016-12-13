中国债市：上海自贸区债券达成首批债券交易，新开发银行参与其中

路透上海12月13日 - 中国外汇交易中心周二称，今日国泰君安证券、浦发银行上海分行、工行上海分行和新开发银行，通过全国银行间同业拆借中心国际金融资产交易平台达成首批上海自贸区债券交易；其中，新开发银行是由工行代理交易结算的境外机构。

刊登在外汇交易中心官方微信的新闻稿表示，“首批自贸区债券交易的达成，标志着面向区内机构和境外机构的自贸区债券交易业务正式开展。”

上周四(8日)，上海市招标发行了30亿元人民币三年期一般地方债，中标利率2.85%，为首只自贸区地方政府债，面向上海自贸区内已开立自由贸易账户等账户的区内及境外机构投资者发行。

该期债为上海市今年第三批一般地方债，全部为置换债券，发行后可按在全国银行间债券市场的自贸区国际金融资产交易平台内上市流通。中诚信国际信用评级有限责任公司对债券信用评级为AAA。12月9日开始计息，招标结束至12月9日进行分销。

截至本周一，今年已累计发行超过6万亿元地方政府债券，其中以公开招标方式为4.5万亿元，占比逾七成，定向发行方式不足三成。