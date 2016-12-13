中国债市：上海自贸区债券达成首批债券交易，新开发银行参与其中

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月13日 - 中国外汇交易中心周二称，今日国泰君安证券、浦发银行上海分行、工行上海分行和新开发银行，通过全国银行间同业拆借中心国际金融资产交易平台达成首批上海自贸区债券交易；其中，新开发银行是由工行代理交易结算的境外机构。
刊登在外汇交易中心官方微信的新闻稿表示，“首批自贸区债券交易的达成，标志着面向区内机构和境外机构的自贸区债券交易业务正式开展。”
上周四(8日)，上海市招标发行了30亿元人民币三年期一般地方债，中标利率2.85%，为首只自贸区地方政府债，面向上海自贸区内已开立自由贸易账户等账户的区内及境外机构投资者发行。
该期债为上海市今年第三批一般地方债，全部为置换债券，发行后可按在全国银行间债券市场的自贸区国际金融资产交易平台内上市流通。中诚信国际信用评级有限责任公司对债券信用评级为AAA。12月9日开始计息，招标结束至12月9日进行分销。
截至本周一，今年已累计发行超过6万亿元地方政府债券，其中以公开招标方式为4.5万亿元，占比逾七成，定向发行方式不足三成。
新开发银行由金砖国家组织成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国建立，总部设在上海，法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。7月该行在中国银行间市场发行了30亿元人民币绿色金融债券。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。