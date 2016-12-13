突发新闻：汉莎航空一架休斯顿起飞班机传遭放置炸弹，目前搜无实证

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透旧金山/法兰克福12月13日 - 周一一架德国汉莎航空(Lufthansa AG) 由美国德州起飞前往德国的班机传出炸弹威胁，改道降落纽约，但多位官员表示，搜寻飞机的结果并未发现爆裂装置。
纽约及新泽西港务局发言人Steve Coleman表示，这架航班编号441、预定由休斯顿飞往法兰克福的班机，于0130GMT安全降落在纽约甘乃迪(肯尼迪)国际机场。
炸弹威胁的电话是打进汉莎航空的总部。港务局在推特上，飞机上搜索找不到炸弹。
记者致电港务局及纽约警方的电话尚未获得回应。
汉莎航空发言人Joerg Waber在德国时间周二早上表示，所有乘客均已下机，并已入住旅馆。他并未证实也未否认是否遭到炸弹威胁。
一位要求匿名的机上乘客向路透表示，在起飞后约二至三个小时，机长宣布航班遭遇炸弹威胁，必须取消，转降纽约。
该名乘客称，所有乘客都相当平静，降落后有警察进入机舱。
汉莎航空发言人表示，飞机飞回德国将不会载客。
港务局发言人Coleman表示，纽约机场运作并未受此事件影响。(完)
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