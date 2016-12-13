香港个股：中电控股获准新建一台燃气发电机组，总资本支出逾55亿港元

路透香港12月13日 - 香港发电及供电商--中电控股 周二称，获得香港政府批准新建一台燃气发电机组，总资本支出逾55亿港元。

据中电及政府的公告，新的燃气机组为一台装机容量550兆瓦的联合循环燃气发电机组，估计总资本支出约为55.47亿港元，其中35.75亿港元将会在现行《管制计划协议》的余下年期（即截至2018年9月30日）投入。

因此，在抵销其他资本项目的调整和节省开支后，中电2014-18年发展计划年期内获批准的总资本支出，将会由现时的341亿港元增加至371亿港元。

新燃气机组对中电2017年及2018年电费的影响分别约为0.2%及0.4%。

新燃气机组预期于2020年前投产，届时中电的燃气发电比率将由现时的25%增加至2020年约49%，有助于达至政府2020年的燃料组合目标，以实践已承诺的环保目标及把碳强度下降的目标。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)