香港个股：中电控股获准新建一台燃气发电机组，总资本支出逾55亿港元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月13日 - 香港发电及供电商--中电控股 周二称，获得香港政府批准新建一台燃气发电机组，总资本支出逾55亿港元。
据中电及政府的公告，新的燃气机组为一台装机容量550兆瓦的联合循环燃气发电机组，估计总资本支出约为55.47亿港元，其中35.75亿港元将会在现行《管制计划协议》的余下年期（即截至2018年9月30日）投入。
因此，在抵销其他资本项目的调整和节省开支后，中电2014-18年发展计划年期内获批准的总资本支出，将会由现时的341亿港元增加至371亿港元。
新燃气机组对中电2017年及2018年电费的影响分别约为0.2%及0.4%。
新燃气机组预期于2020年前投产，届时中电的燃气发电比率将由现时的25%增加至2020年约49%，有助于达至政府2020年的燃料组合目标，以实践已承诺的环保目标及把碳强度下降的目标。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。