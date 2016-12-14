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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 14:19 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌终止连四升，观望今晚美联储决议交投急冻

* 10年券105/11期殖利率收跌，终止连四升
    * 明年发债量减使殖利率走跌，但追价力道弱
    * 美债殖利率若续弹，10年券有望往1.2%靠拢
    * 明日105/11殖利率区间料在1.08-1.13%

    路透台北12月14日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周三收低，终止
连四升。交易员表示，受明年发债总额大减利多消息激励，早盘殖利率大幅走低；惟市场静
待今晚美国联准会利率决议及会后声明，观望气氛浓厚，交投急冻。
    
    他们指出，目前10年券105/11期筹码大都在银行手上，证券商手上货不多；因各大行库
均采防守策略，即在殖利率弹升时才会进场，料年底前殖利率不会有大幅度的波动，将呈价
稳量缩格局，短线观察重点在美联储升息幅度及会后声明。
       
    〞就这样吧，年底前不会动。〞一大型证券商交易员说。
    
    一大型银行交易员表示，早盘10年券105/11期反应明年筹码大减因素致殖利率大跌，但
往下没有人要追，也没有人要空之下，殖利率停留在1.10%附近，且几无交投。
    
    他说， 倘若今晚美国FED公布会后声明偏鹰派，美债殖利率料将续弹，美国10年指标债
有机会弹破2.5%重点关卡上看2.7%，台债难免受到影响，10年券殖利率有望往1.2%靠拢。
       
    两位消息人士周二对路透表示，台湾财政部下午召开交易商大会商议明年发债计划，最
终决议明年将停发三年期公债；并初估明年公债发行总额约4,000亿台币，明显低于今年的5
,635亿，有望创2007年以来的10年新低。 
    
    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.08-1.13%。    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   -4.85   1.1020    1.0900-1.1100%        2.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1020%
   5    105/13                          0.8450%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                          0.5500%
 (完) 

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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