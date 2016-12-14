台湾债市：10年券殖利率收跌终止连四升，观望今晚美联储决议交投急冻

* 10年券105/11期殖利率收跌，终止连四升 * 明年发债量减使殖利率走跌，但追价力道弱 * 美债殖利率若续弹，10年券有望往1.2%靠拢 * 明日105/11殖利率区间料在1.08-1.13% 路透台北12月14日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周三收低，终止 连四升。交易员表示，受明年发债总额大减利多消息激励，早盘殖利率大幅走低；惟市场静 待今晚美国联准会利率决议及会后声明，观望气氛浓厚，交投急冻。 他们指出，目前10年券105/11期筹码大都在银行手上，证券商手上货不多；因各大行库 均采防守策略，即在殖利率弹升时才会进场，料年底前殖利率不会有大幅度的波动，将呈价 稳量缩格局，短线观察重点在美联储升息幅度及会后声明。 〞就这样吧，年底前不会动。〞一大型证券商交易员说。 一大型银行交易员表示，早盘10年券105/11期反应明年筹码大减因素致殖利率大跌，但 往下没有人要追，也没有人要空之下，殖利率停留在1.10%附近，且几无交投。 他说， 倘若今晚美国FED公布会后声明偏鹰派，美债殖利率料将续弹，美国10年指标债 有机会弹破2.5%重点关卡上看2.7%，台债难免受到影响，10年券殖利率有望往1.2%靠拢。 两位消息人士周二对路透表示，台湾财政部下午召开交易商大会商议明年发债计划，最 终决议明年将停发三年期公债；并初估明年公债发行总额约4,000亿台币，明显低于今年的5 ,635亿，有望创2007年以来的10年新低。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.08-1.13%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 -4.85 1.1020 1.0900-1.1100% 2.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1020% 5 105/13 0.8450% 3 105/1 没有成交 2 105/12 0.5500% (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)