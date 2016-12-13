路透基点：会德丰与银行洽谈贷款，为观塘一处住宅项目再融资--TRLPC

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰正在与银行磋商，寻找为香港观塘区一处住宅项目提供再融资的贷款。
消息人士称，价格磋商环节显示，贷款综合收益约80个基点，该公司预期定价将低于80个基点，而银行认为这具有挑战性。
该公司已经支付土地溢价，贷款所得将用于为对价进行再融资。
根据香港政府11月16日发布的公告，会德丰子公司Golden Centurion以63.88亿港元(8.23亿美元)夺得九龙观塘区此处住宅地，批租期为五十年。
会德丰今年已通过两笔贷款筹资123亿港元，一笔为58亿港元五年期贷款，另一笔为65亿港元五年期贷款。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT