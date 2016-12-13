路透基点：会德丰与银行洽谈贷款，为观塘一处住宅项目再融资--TRLPC

亚洲橡胶：1月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT