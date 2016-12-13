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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 19:02 BJT

路透基点：会德丰与银行洽谈贷款，为观塘一处住宅项目再融资--TRLPC

路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰正在与银行磋商，寻找为香港观塘区一处住宅项目提供再融资的贷款。

消息人士称，价格磋商环节显示，贷款综合收益约80个基点，该公司预期定价将低于80个基点，而银行认为这具有挑战性。

该公司已经支付土地溢价，贷款所得将用于为对价进行再融资。

根据香港政府11月16日发布的公告，会德丰子公司Golden Centurion以63.88亿港元(8.23亿美元)夺得九龙观塘区此处住宅地，批租期为五十年。

会德丰今年已通过两笔贷款筹资123亿港元，一笔为58亿港元五年期贷款，另一笔为65亿港元五年期贷款。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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