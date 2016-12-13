国际油市：亚洲柴油价差下滑，因供给充足

路透新加坡12月13日 - 亚洲柴油现货价差周二下跌，因供给充足，尽管交易员称相比于前几个月，印度和中国本月的出口放缓。

路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差周二下跌0.13美元至每桶负0.28美元，为12月7日以来最低。

一位行业消息人士称，Essar Oil可能以每桶较中东报价升水0.70美元的价格，出售最多7万桶船期为1月6-10日的含硫500ppm柴油。不过这未能获得相关公司的确认。

该消息人士还表示，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能以每桶较新加坡报价贴水1.10美元的价格，向壳牌出售了一艘船期为2月3-5日的航煤。但这也不能被证实。

最新数据显示，印度的燃料需求11月同比增长12.1%，柴油销售同比增长10.5%。

交易员称出现一些来自斯里兰卡的现货需求，Ceylon Petroleum求购一艘12月航煤船货。

交易员称，一旦完成检修，中东炼厂预计将加大柴油和航煤的出口量。

不过交易员表示，多数柴油船货可能会留在中东，因这些船货达不到欧洲对寒冷天气更加严格的标准。

其中一位交易员称，由于套利空间看似愈发可行，航煤船货可能会开往欧洲。

现货交易中有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。

嘉能可以每桶63.70美元的价格，从兴隆购入17万桶船期为1月2-6日的含硫500ppm柴油。(完)

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