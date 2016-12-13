国际油市：亚洲柴油价差下滑，因供给充足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月13日 - 亚洲柴油现货价差周二下跌，因供给充足，尽管交易员称相比于前几个月，印度和中国本月的出口放缓。
路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差周二下跌0.13美元至每桶负0.28美元，为12月7日以来最低。
一位行业消息人士称，Essar Oil可能以每桶较中东报价升水0.70美元的价格，出售最多7万桶船期为1月6-10日的含硫500ppm柴油。不过这未能获得相关公司的确认。
该消息人士还表示，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能以每桶较新加坡报价贴水1.10美元的价格，向壳牌出售了一艘船期为2月3-5日的航煤。但这也不能被证实。
最新数据显示，印度的燃料需求11月同比增长12.1%，柴油销售同比增长10.5%。
交易员称出现一些来自斯里兰卡的现货需求，Ceylon Petroleum求购一艘12月航煤船货。
交易员称，一旦完成检修，中东炼厂预计将加大柴油和航煤的出口量。
不过交易员表示，多数柴油船货可能会留在中东，因这些船货达不到欧洲对寒冷天气更加严格的标准。
其中一位交易员称，由于套利空间看似愈发可行，航煤船货可能会开往欧洲。
现货交易中有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。
嘉能可以每桶63.70美元的价格，从兴隆购入17万桶船期为1月2-6日的含硫500ppm柴油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。