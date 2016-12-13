马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，因产出下滑

路透吉隆坡12月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二结束三连跌而收高，因产出下降。

今日盘中一度跌至两周最低，因出口放缓且追随竞争性油品的疲势。

指标2月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨3,098马币(699美元)，稍早跌至12月1日以来最低3,051马币。

成交量为35,883口，低于2015年日均成交量44,600口。

交易员表示棕榈油下午逆转稍早的跌势而收高，是因为12月前10日的产出下降。

马来西亚棕榈油局(MPOB)的官方数据将在12月14日公布。

“(市场)在MPOB明日公布数据前和(船货验证机构)公布低迷出口数据后轧平头寸，”一位交易员表示，他指的是船货验证机构Intertek Testing Services的数据。

数据显示12月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期下滑8.3%。

据路透调查，11月出口也可能下滑，或较10月下滑9.8%。

CBOT-1月豆油合约 下跌0.1%，大连5月豆油合约 跌0.6%。(完)

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