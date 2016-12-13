马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，因产出下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡12月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二结束三连跌而收高，因产出下降。
今日盘中一度跌至两周最低，因出口放缓且追随竞争性油品的疲势。
指标2月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨3,098马币(699美元)，稍早跌至12月1日以来最低3,051马币。
成交量为35,883口，低于2015年日均成交量44,600口。
交易员表示棕榈油下午逆转稍早的跌势而收高，是因为12月前10日的产出下降。
马来西亚棕榈油局(MPOB)的官方数据将在12月14日公布。
“(市场)在MPOB明日公布数据前和(船货验证机构)公布低迷出口数据后轧平头寸，”一位交易员表示，他指的是船货验证机构Intertek Testing Services的数据。
数据显示12月1-10日马来西亚棕榈油出口较上月同期下滑8.3%。
据路透调查，11月出口也可能下滑，或较10月下滑9.8%。
CBOT-1月豆油合约 下跌0.1%，大连5月豆油合约 跌0.6%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。