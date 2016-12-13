国际油市：燃料油买家进行对冲，提振380-cst燃料油直接价格互换

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月13日 - 洲际交易所(ICE)380-cst燃料油近期直接价格互换周二上升，寻求抓住昨日价格下降机会的燃料油买家进行对冲活动。
消息人士称新一年度头三个月的380-cst燃料油直接价格互换到0930 GMT时上涨0.40-0.50美元，IEC市场成交活跃。
与此同时交易员表示，380-cst燃料油12月/1月跨月价差升水下滑，因该合约即将在两日后到期，市场缺乏买兴。
在实货市场，周二现货升水持稳，尽管普氏窗口交投活动不旺。
报告有两笔交易在普氏窗口达成，总计有4万吨180-cst燃料油成交，另有2万吨380-cst燃料油成交。
新加坡现货市场，有两笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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