国际油市：API称上周美国原油库存意外增加470万桶，成油品库存也增加

路透纽约12月13日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，汽油库存和馏分油库存也增加。

API公布，在截至12月9日当周，美国原油库存增加470万桶，至4.901亿桶，分析师预估为减少160万桶。库欣原油库存增加63.2万桶。