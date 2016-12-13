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货币新闻 | 2016年 12月 14日 星期三 05:42 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存意外增加470万桶，成油品库存也增加

路透纽约12月13日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，汽油库存和馏分油库存也增加。

API公布，在截至12月9日当周，美国原油库存增加470万桶，至4.901亿桶，分析师预估为减少160万桶。库欣原油库存增加63.2万桶。

API公布，上周汽油库存增加390万桶，路透调查显示，分析师预估为增加250万桶。

上周馏分油库存增加23.3万桶，分析师预估为增加100万桶。

上周原油日进口量增加40.6万桶，至830万桶。(完)

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