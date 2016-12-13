金属期市：期铜下跌，因预期美联储升息和库存急增

* 中国零售和工业增加值数据强劲

* LME注册仓单铜库存在两日内急增47%

* 美联储周二开始召开为期两日的政策会议

路透伦敦12月13日 - 部份基本金属周二下跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的政策会议上加息。期铜价格跌幅最大，因库存进一步增加。

其他金属守住稍早涨幅，此前最大金属消费国中国公布强劲的经济数据。

“我认为，在美联储会议公布政策决定前，大家保持谨慎，”Amalgamated Metal Trading亚太部门主管Richard Fu说。

市场普遍预期，美联储将在周三政策会议结束时宣布进行今年首次升息。

“我们猜想，美联储的声明基调将会更偏鹰派，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌1.3%，报每吨5,691美元。

期铜是周二表现最差的LME基本金属，之前数据显示，LME认可仓库的铜库存大幅增加。

过去两日，有超过5万吨铜流入，使注册仓单铜库存上升47%，至16.0375万吨。

在欧洲早盘，多数基本金属上涨，此前中国公布，11月零售同比升幅为年内最大，钢生产不断上升提振工业增加值。

“我们11月在中国的时候，和一些企业家会面，他们告诉我们，企业的基本状况不断改善。我认为，这在今日出炉的数据得到反映，”中银国际驻伦敦的大宗商品策略部主管付晓说。

11月中国房屋销售增长为年内最慢，因更多的城市实施房价控制措拖，新项目投资也从近期高位回落。

LME期锌 收跌1%，报2,705美元，期铅 跌1.2%，报2,323美元。