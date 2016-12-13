金属期市：期铜下跌，因预期美联储升息和库存急增

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 中国零售和工业增加值数据强劲
* LME注册仓单铜库存在两日内急增47%
* 美联储周二开始召开为期两日的政策会议
路透伦敦12月13日 - 部份基本金属周二下跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的政策会议上加息。期铜价格跌幅最大，因库存进一步增加。
其他金属守住稍早涨幅，此前最大金属消费国中国公布强劲的经济数据。
“我认为，在美联储会议公布政策决定前，大家保持谨慎，”Amalgamated Metal Trading亚太部门主管Richard Fu说。
市场普遍预期，美联储将在周三政策会议结束时宣布进行今年首次升息。
“我们猜想，美联储的声明基调将会更偏鹰派，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌1.3%，报每吨5,691美元。
期铜是周二表现最差的LME基本金属，之前数据显示，LME认可仓库的铜库存大幅增加。
过去两日，有超过5万吨铜流入，使注册仓单铜库存上升47%，至16.0375万吨。
在欧洲早盘，多数基本金属上涨，此前中国公布，11月零售同比升幅为年内最大，钢生产不断上升提振工业增加值。
“我们11月在中国的时候，和一些企业家会面，他们告诉我们，企业的基本状况不断改善。我认为，这在今日出炉的数据得到反映，”中银国际驻伦敦的大宗商品策略部主管付晓说。
11月中国房屋销售增长为年内最慢，因更多的城市实施房价控制措拖，新项目投资也从近期高位回落。
LME期锌 收跌1%，报2,705美元，期铅 跌1.2%，报2,323美元。
期镍 攀升0.9%，收报11,400美元。期铝 上涨0.6%，报1,741美元。期锡 收涨1.3%，报21,300美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。