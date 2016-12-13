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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连涨第四日，因投资者在年底前出脱空头头寸

路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连涨第四日，投资者继续在年底前出脱空头头寸。

交投最活跃的CBOT-3月软红冬麦期货 日内下跌，但在20日移动均线寻获支撑。在30日移动均线进行整固。

3月小麦 收高1/4美分，报4.17-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,500口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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