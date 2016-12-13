韩国数据：11月进口价格上涨3.6%，为近四年来首次上升

路透首尔12月14日 - 韩国央行周三发布的数据显示，受油价不断上 涨带动，韩国11月以韩元计价的进口价格上升，为近四年来首见。 央行指出，11月以韩元计价的进口价格较上年同期上升3.6%，10月为 下跌0.6%。 这是2012年8月以来进口价格首次上升，且为2012年2月来最快增速。 韩国央行将此归因于11月油价同比上升5.5%。 11月以韩元计价的出口价格较去年同期上升3.8%，10月经修正后为下 跌1.4%，前值为下跌1.6%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 11月 10月 9月 8月 7月 进口物价 较上年同期(%) +3.6 -0.6 -7.7 -8.4 -7.1 较上月(%) +2.4 +4.4 +0.2 -1.8 -2.8 出口物价 较上年同期(%) +3.8 -1.4 -8.3 -9.7 -7.4 较上月(%) +4.1 +3.4 +0.8 -1.8 -2.1(完) (编译 利棣儿；审校 母红)