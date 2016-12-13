韩国数据：11月进口价格上涨3.6%，为近四年来首次上升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月14日 - 韩国央行周三发布的数据显示，受油价不断上 涨带动，韩国11月以韩元计价的进口价格上升，为近四年来首见。 央行指出，11月以韩元计价的进口价格较上年同期上升3.6%，10月为 下跌0.6%。 这是2012年8月以来进口价格首次上升，且为2012年2月来最快增速。 韩国央行将此归因于11月油价同比上升5.5%。 11月以韩元计价的出口价格较去年同期上升3.8%，10月经修正后为下 跌1.4%，前值为下跌1.6%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 11月 10月 9月 8月 7月 进口物价 较上年同期(%) +3.6 -0.6 -7.7 -8.4 -7.1 较上月(%) +2.4 +4.4 +0.2 -1.8 -2.8 出口物价 较上年同期(%) +3.8 -1.4 -8.3 -9.7 -7.4 较上月(%) +4.1 +3.4 +0.8 -1.8 -2.1(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。