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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 05:13 BJT

韩国数据：11月进口价格上涨3.6%，为近四年来首次上升

路透首尔12月14日 - 韩国央行周三发布的数据显示，受油价不断上
涨带动，韩国11月以韩元计价的进口价格上升，为近四年来首见。    
    
    央行指出，11月以韩元计价的进口价格较上年同期上升3.6%，10月为
下跌0.6%。
    
    这是2012年8月以来进口价格首次上升，且为2012年2月来最快增速。
    
    韩国央行将此归因于11月油价同比上升5.5%。
        
    11月以韩元计价的出口价格较去年同期上升3.8%，10月经修正后为下
跌1.4%，前值为下跌1.6%。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    11月    10月    9月     8月     7月
  进口物价
    较上年同期(%)  +3.6    -0.6    -7.7    -8.4    -7.1
    较上月(%)      +2.4    +4.4    +0.2    -1.8    -2.8 
  出口物价
    较上年同期(%)  +3.8    -1.4    -8.3    -9.7    -7.4
    较上月(%)      +4.1    +3.4    +0.8    -1.8    -2.1(完)
    
    
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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