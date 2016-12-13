日韩经济指标预测--12月14日-12月21日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月13日(二) 2300 韩国失业率 11月 -- 3.7% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正10 正6 大型非制造业景气判断指数 正19 正18 小型制造业景气判断指数 负1 负3 小型非制造业景气判断指数 正2 正1 大型企业资本支出预估 +6.1% +6.3% 小型企业资本支出预估 -3.1% -9.0% 12月14日(三) 0300 韩国L货供额 10月 -- +7.9% 0430 日本工业生产(修正值) 10月 -- +0.1% 产能利用率指数(较前月) -- -2.0% 12月15日(四) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 51.3 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差80 出口(较上年同期) -- +2.7% 进口(较上年同期) -- +10.1% -- 韩国央行利率决定 12月 1.25% 1.25% 12月16日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.31 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 34.54 12月19日当周 12月18日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -- -10.3% 进口(较上年同期) 11月 -- -16.5% 总体贸易收支(亿日圆) -- 顺差4,962 12月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.2% (较前月) -- +0.2% 12月19-20日 2350 日本央行利率决定 -- 负0.10% 12月20日(二) 暂无重要经济数据。 12月21日(三) 暂无重要经济数据。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。