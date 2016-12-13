《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 92.16 -0.31 -0.34 3218541
京东 26.66 +0.50 +1.91 7137258
新浪 69.04 +0.71 +1.04 1379869
搜狐 36.56 +0.06 +0.16 260575
网易 220.46 +1.88 +0.86 992334
百度 171.46 +2.98 +1.77 3171079
台湾
台湾积体电路 30.36 +0.46 +1.54 1183210
联电 1.81 -0.02 -1.09 138629
日月光 5.32 +0.01 +0.19 134689
矽品精密 7.47 +0.02 +0.27 145533
和信超媒体 2.63 -0.02 -0.57 17591
友达 3.65 +0.03 +0.83 215774
中华电信 33.06 +0.15 +0.46 53134
台湾国际航电 49.71 +0.06 +0.12 1664029
香港
中国移动 53.37 -0.01 -0.02 215146
中国联通 12.23 +0.33 +2.77 63853
中国电信 48.40 +0.43 +0.90 7271
中芯国际 6.24 +0.22 +3.65 22411
电讯盈科 5.62 -0.04 -0.62 1174
(完)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。