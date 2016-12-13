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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 92.16 -0.31 -0.34 3218541

京东 26.66 +0.50 +1.91 7137258

新浪 69.04 +0.71 +1.04 1379869

搜狐 36.56 +0.06 +0.16 260575

网易 220.46 +1.88 +0.86 992334

百度 171.46 +2.98 +1.77 3171079

台湾

台湾积体电路 30.36 +0.46 +1.54 1183210

联电 1.81 -0.02 -1.09 138629

日月光 5.32 +0.01 +0.19 134689

矽品精密 7.47 +0.02 +0.27 145533

和信超媒体 2.63 -0.02 -0.57 17591

友达 3.65 +0.03 +0.83 215774

中华电信 33.06 +0.15 +0.46 53134

台湾国际航电 49.71 +0.06 +0.12 1664029

香港

中国移动 53.37 -0.01 -0.02 215146

中国联通 12.23 +0.33 +2.77 63853

中国电信 48.40 +0.43 +0.90 7271

中芯国际 6.24 +0.22 +3.65 22411

电讯盈科 5.62 -0.04 -0.62 1174

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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