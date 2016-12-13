《美国重要政经日程》--12月14日

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 商务部公布11月零售销售
1330 - 劳工部公布11月生产者物价指数(PPI)
1415 - 美联储公布11月工业生产
1500 - 商务部公布10月企业库存
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据
1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率政策声明，主席叶伦随后在1930GMT举行新闻发布会
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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