更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因交易商等待美联储升息路径的线索

(新增文末表格) * 在美联储为期两天会议的第一日，美元持平 * 欧元兑美元短暂触及五日高位1.0666美元 路透纽约12月13日 - 美元兑一篮子主要货币周二持稳，因不确定美国联邦储备理事会( 美联储/FED)在备受关注的政策会议后将暗示以缓慢还是快速的步伐升息。 市场普遍预期周三美联储将升息。不过，市场不太确定，美联储将鉴于公债收益率近期 大幅上升和美元上涨而暗示将采取较谨慎的步伐升息，还是因对美国经济加速的信心增强而 采取更积极的步伐升息。 美联储官员在9月作出的中值预估是，明年升息两次。如果本周美联储升息，这将是去 年12月以来的首次加息，也只是2007-2009年金融危机以来的第二次升息。 在美联储政策声明公布前，市场保持观望，Westpac Banking Corp资深首席策略师Rich ard Franulovich说。 Franulovich表示，美联储可能暗示“鸽派升息”，即升息并发表近期美元走坚和美债 收益率上升可能压制经济成长的政策声明，或“鹰派升息”，即美联储将推进加息进程并强 调经济成长提速。 从11月8日美国总统选举至上周五，美元指数上升近4%。指标美国公债收益率周一触及2 .528%，为逾两年来最高水平。 这些走势很大程度是因预期美国候任总统特朗普将增加支出和举债，从而刺激经济成长 和推高通胀。 “我们预期，美联储将会是鸽派升息，”道明证券注纽约资深汇市策略师Mazen Issa说 。 Issa表示，预料美联储将保持其明年升息两次的预估，同时采取鸽派基调，以避免美国 经济成长脱离轨道，并对美债收益率上升和美元走坚作出回应。 美元指数 纽约尾盘小涨0.04%，报101.070。美元兑日圆 升0.15%，报115.1 9日圆，周一触及10个月高位116.12日圆。 欧元兑美元 尾盘跌0.12%，报1.0621美元，早盘短暂触及五日高位1.0666美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0625 1.0634 -0.08 -2.16 1.0860 美元/日圆 115.16 115.02 +0.12 -4.27 120.30 欧元/日圆 122.38 122.31 +0.06 -6.20 130.47 美元/瑞郎 1.0119 1.0129 -0.10 +1.01 1.0018 英镑/美元 1.2656 1.2675 -0.15 -14.13 1.4738 美元/加元 1.3127 1.3129 -0.02 -5.14 1.3839 美元/离岸人民币 6.9200 6.9232 -0.05 +5.36 6.5680 澳元/美元 0.7498 0.7496 +0.03 +3.07 0.7275 欧元/瑞郎 1.0752 1.0777 -0.23 -1.23 1.0886 欧元/英镑 0.8391 0.8383 +0.10 +13.90 0.7367 新西兰元/美元 0.7201 0.7200 +0.01 +5.51 0.6825 美元/挪威克朗 8.4228 8.4365 -0.16 -4.72 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9550 8.9724 -0.19 -6.73 9.6011 美元/瑞典克朗 9.1641 9.1650 -0.01 +8.50 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7370 9.7478 -0.11 +6.18 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)