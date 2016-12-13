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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 06:20 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因交易商等待美联储升息路径的线索

(新增文末表格)
    * 在美联储为期两天会议的第一日，美元持平
    * 欧元兑美元短暂触及五日高位1.0666美元

    路透纽约12月13日 - 美元兑一篮子主要货币周二持稳，因不确定美国联邦储备理事会(
美联储/FED)在备受关注的政策会议后将暗示以缓慢还是快速的步伐升息。
    
    市场普遍预期周三美联储将升息。不过，市场不太确定，美联储将鉴于公债收益率近期
大幅上升和美元上涨而暗示将采取较谨慎的步伐升息，还是因对美国经济加速的信心增强而
采取更积极的步伐升息。

    美联储官员在9月作出的中值预估是，明年升息两次。如果本周美联储升息，这将是去
年12月以来的首次加息，也只是2007-2009年金融危机以来的第二次升息。
    
    在美联储政策声明公布前，市场保持观望，Westpac Banking Corp资深首席策略师Rich
ard Franulovich说。
    
    Franulovich表示，美联储可能暗示“鸽派升息”，即升息并发表近期美元走坚和美债
收益率上升可能压制经济成长的政策声明，或“鹰派升息”，即美联储将推进加息进程并强
调经济成长提速。
    
    从11月8日美国总统选举至上周五，美元指数上升近4%。指标美国公债收益率周一触及2
.528%，为逾两年来最高水平。
    这些走势很大程度是因预期美国候任总统特朗普将增加支出和举债，从而刺激经济成长
和推高通胀。
    
    “我们预期，美联储将会是鸽派升息，”道明证券注纽约资深汇市策略师Mazen Issa说
。
    
    Issa表示，预料美联储将保持其明年升息两次的预估，同时采取鸽派基调，以避免美国
经济成长脱离轨道，并对美债收益率上升和美元走坚作出回应。
    
    美元指数 纽约尾盘小涨0.04%，报101.070。美元兑日圆 升0.15%，报115.1
9日圆，周一触及10个月高位116.12日圆。
    
    欧元兑美元 尾盘跌0.12%，报1.0621美元，早盘短暂触及五日高位1.0666美元。 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0625   1.0634   -0.08   -2.16   1.0860
    美元/日圆            115.16   115.02   +0.12   -4.27   120.30
    欧元/日圆         122.38   122.31   +0.06   -6.20   130.47
    美元/瑞郎            1.0119   1.0129   -0.10   +1.01   1.0018
    英镑/美元            1.2656   1.2675   -0.15  -14.13   1.4738
    美元/加元            1.3127   1.3129   -0.02   -5.14   1.3839
    美元/离岸人民币    6.9200   6.9232   -0.05   +5.36   6.5680
    澳元/美元            0.7498   0.7496   +0.03   +3.07   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0752   1.0777   -0.23   -1.23   1.0886
    欧元/英镑         0.8391   0.8383   +0.10  +13.90   0.7367
    新西兰元/美元        0.7201   0.7200   +0.01   +5.51   0.6825
    美元/挪威克朗        8.4228   8.4365   -0.16   -4.72   8.8398
    欧元/挪威克朗     8.9550   8.9724   -0.19   -6.73   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.1641   9.1650   -0.01   +8.50   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7370   9.7478   -0.11   +6.18   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)

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