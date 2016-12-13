欧元区经济：油价飙升可能令通胀超出欧洲央行预期--管委

自那时以来，产油国已同意减产，布兰特原油 已上涨14%至2015年中以来最高水准；同时以市场为基础的通胀预期来到一年高位。

欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)表示，通胀有上扬的风险，但警告称还不清楚OPEC减产能持续多久。

欧洲央行上周将购债计划延长九个月，但意外自4月起将每月购买规模从800亿欧元减至600亿欧元，认为物价下跌的风险大致已消散。

对于那些认为欧洲央行背弃维持货币宽松政策承诺的抨击者，韩伟森的回应是，鉴于央行的资产负债表已来到庞大的3.6万亿欧元，保持同样的购买速度将会增加刺激。

“当我们的资产负债表规模已经如此之大时，为了保持宽松政策，降低购买量才能完全与保持该立场一致，”韩伟森表示。

马库赫并表示，欧洲央行准备好必要时再次调整该计划。