加拿大股市：收盘创19个月新高，能源股与金融股领涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月13日 - 加拿大指标股指周二升至19个月新高，能源与银行权重股领涨，材料股遭逢压力。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.57点，或0.64%，报15,385.27点，为2015年4月24日来最高收盘位。
该指数自11月美国总统大选以来已上涨5%，受助于美国经济刺激前景。
美国德州前州长培瑞(Rick Perry)被提名为美国能源部长，带动能源股走扬。
金融股上升0.7%，追随近期公债收益率涨势，加拿大皇家银行 上涨1%至91.20加元。
加股十大类股中仅有两种收跌，其中材料股跌0.5%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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