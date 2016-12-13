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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 06:41 BJT

加拿大股市：收盘创19个月新高，能源股与金融股领涨

路透多伦多12月13日 - 加拿大指标股指周二升至19个月新高，能源与银行权重股领涨，材料股遭逢压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.57点，或0.64%，报15,385.27点，为2015年4月24日来最高收盘位。

该指数自11月美国总统大选以来已上涨5%，受助于美国经济刺激前景。

美国德州前州长培瑞(Rick Perry)被提名为美国能源部长，带动能源股走扬。

金融股上升0.7%，追随近期公债收益率涨势，加拿大皇家银行 上涨1%至91.20加元。

加股十大类股中仅有两种收跌，其中材料股跌0.5%。(完)

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