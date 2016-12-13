加拿大股市：收盘创19个月新高，能源股与金融股领涨

路透多伦多12月13日 - 加拿大指标股指周二升至19个月新高，能源与银行权重股领涨，材料股遭逢压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.57点，或0.64%，报15,385.27点，为2015年4月24日来最高收盘位。

该指数自11月美国总统大选以来已上涨5%，受助于美国经济刺激前景。