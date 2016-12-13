日本财政：2017财年预算的假设利率创纪录低位--消息人士

路透东京12月13日 - 政府消息人士周二对路透表示，日本政府在编列明年4月起的下一财年预算时，估算的假设利率为1.1%，创下纪录低位，这将可以降低政府的借款成本。

该假设利率将是连续第二年下调，这是因为在日本央行收益率曲线控制政策下借款成本相当低；本财年预算的假设利率为1.6%，

相比之下，指标10年期公债收益率为0.075%，接近上日创下的10个月高位0.080%。

偿债成本--付息和债务赎回--为23.6万亿日圆(2,046亿美元)，占本财年预算的四分之一左右，主因日本庞大的公共债务是其经济规模的两倍多。

消息人士对路透表示，较低的假设利率可望透过压低付息来减少整体偿债成本。由于该计划尚未定案，消息人士要求匿名。