日本财政：2017财年预算的假设利率创纪录低位--消息人士

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月13日 - 政府消息人士周二对路透表示，日本政府在编列明年4月起的下一财年预算时，估算的假设利率为1.1%，创下纪录低位，这将可以降低政府的借款成本。
该假设利率将是连续第二年下调，这是因为在日本央行收益率曲线控制政策下借款成本相当低；本财年预算的假设利率为1.6%，
相比之下，指标10年期公债收益率为0.075%，接近上日创下的10个月高位0.080%。
偿债成本--付息和债务赎回--为23.6万亿日圆(2,046亿美元)，占本财年预算的四分之一左右，主因日本庞大的公共债务是其经济规模的两倍多。
消息人士对路透表示，较低的假设利率可望透过压低付息来减少整体偿债成本。由于该计划尚未定案，消息人士要求匿名。
政府的目标是在12月22日内阁会议上通过下财年年度预算草案。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。