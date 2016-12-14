金砖国家：12月13日股汇市收盘纵览

路透12月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.57%，报877.2点。

中国股市：沪综指缩量微收升，经济数据改善稳定情绪令杀跌动能减弱

中国汇市：人民币大幅收升，机构倒量和强购汇致成交创逾15个月新高

香港股市：略微收升，美联储会议前投资者持观望立场

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巴西股汇市：双双上涨，因巴西参议院以53-16票的结果，通过了一份20年联邦支出上限法案。该法案是巴西总统特梅尔重建财政纪律并控制预算赤字的计划核心，将于周四正式颁布。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报59,280.569点。雷亚尔兑美元 收报3.3255/60，上日收报3.3448/55。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.63%，报44,170.66点；大盘综合指数 收盘上涨0.62%，报50,839.25点。

南非汇市：兰特基本持平，市场静待美联储会议

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印度股市：上涨，权重股Tata Motors 引领涨势，因一不知名买家以溢价买入该股，Bharat Petroleum Corp 等个股也收复上日的失地。BSE指数 收盘上涨0.69%，报26,697.82点；NSE指数 收盘上涨0.62%，报8,221.8点。

印度汇市：卢比兑美元 继上日休市后，今日收报67.535。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.35%，报1,164.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.56%，报609.05点。