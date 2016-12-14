金砖国家：12月13日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.57%，报877.2点。
中国股市：沪综指缩量微收升，经济数据改善稳定情绪令杀跌动能减弱
中国汇市：人民币大幅收升，机构倒量和强购汇致成交创逾15个月新高
香港股市：略微收升，美联储会议前投资者持观望立场
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巴西股汇市：双双上涨，因巴西参议院以53-16票的结果，通过了一份20年联邦支出上限法案。该法案是巴西总统特梅尔重建财政纪律并控制预算赤字的计划核心，将于周四正式颁布。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报59,280.569点。雷亚尔兑美元 收报3.3255/60，上日收报3.3448/55。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.63%，报44,170.66点；大盘综合指数 收盘上涨0.62%，报50,839.25点。
南非汇市：兰特基本持平，市场静待美联储会议
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印度股市：上涨，权重股Tata Motors 引领涨势，因一不知名买家以溢价买入该股，Bharat Petroleum Corp 等个股也收复上日的失地。BSE指数 收盘上涨0.69%，报26,697.82点；NSE指数 收盘上涨0.62%，报8,221.8点。
印度汇市：卢比兑美元 继上日休市后，今日收报67.535。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.35%，报1,164.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.56%，报609.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，报60.605；卢布兑欧元 升值0.83%，报64.39。(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。