美国与加拿大经济指标预测--12月14日-12月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月14日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 414.1 抵押贷款再融资指数 -- 1,459.3 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 +0.9% +0.8% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.6% (较前月) -- -0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.2% 持平 产能利用率 75.1% 75.3% 制造业产出(较前月) -0.2% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 -0.1% +0.1% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 55.22 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 49.78 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0.625% -- 12月15日(四) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.7% +1.6% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -0.2% 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 25.5 25.8 四周均值(万人) -- 25.25 续请失业金人数(万人) 12月3日当周 202.5 200.5 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,116 赤字1,199 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 正4.00 正1.50 1330 美国费城联储制造业指数 12月 正9.0 正7.6 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 +0.4% +0.3% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 63 1630 美国克利夫兰联储CPI 11月 -- +0.2% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,529 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出766 12月16日(五) 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 124.0 126.0 建筑许可(较前月) -- +2.9% 房屋开工年率(万户) 123.0 132.3 房屋开工(较前月) -- +25.5% 12月19日当周 12月19日(一) 暂无重要经济数据 12月20日(二) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 -- -1.2% 12月21日(三) 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 557 560 成屋销售(较前月) -- +2.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛；审校 张涛)