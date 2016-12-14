《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月14日

路透12月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7557 港元 ) 美国股市周二再创纪录新高，道琼工业指数 距离20,000点大关仅差不到100点，收高114.78点，或 0.58%，至19,911.21点，大选后的升势没有显现出走疲的迹象。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 136.330 4.04 28411 10.573 1.86 中国铝业 11.280 1.99 11554 3.499 0.85 中国移动 53.370 -0.02 215146 82.784 1.02 中国人寿 13.880 1.46 68394 21.530 0.14 中石油 76.050 8.49 86587 5.898 2.40 中石化 74.360 3.83 37131 5.767 2.62 汇丰控股 42.060 1.55 4343205 65.241 2.10 中电信 48.400 0.90 7271 3.754 0.91 中国联通 12.230 2.77 63853 9.485 -0.37 兖州煤业 7.570 3.56 1515 5.871 0.36 华能国际 25.430 1.07 12577 4.931 1.04 南方航空 27.300 0.59 2954 4.235 0.11 东方航空 22.300 0.41 6041 3.459 0.26 中芯国际 6.240 3.65 22411 0.968 -6.03 （完） (整理 梁慧仪)