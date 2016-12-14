《中国报摘》--中国证券报12月14日

* 头版头条:

--中国保监会主席项俊波表示，保险业要成为实体经济的助推器，成为“脱虚向实”的助推器。保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者。保险业助推中国制造，就是要做善意的财务投资者，不做敌意的收购控制者。

* 其他:

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，确保发行绿色债券的企业所募集的资金投入到绿色项目中，引入独立第三方绿色认证和评级尤为重要。

--国家发改委新闻发言人赵辰昕指出，截至12月6日，31个省（区、市）盐业体制改革实施方案已全部上报，第一批13个省（区、市）盐业体制改革实施方案正在会签工信部，预计12月20日前批复工作将全部完成。

--Wind统计数据显示，截至12月13日，已有77家医药上市公司披露2016年业绩预告。其中，65家公司净利润有所增长，九家下滑，三家不确定。医药工业领域上市公司基本取得丰收，意味着医药工业已逐步度过寒冬。