《中国报摘》--中国证券报12月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--中国保监会主席项俊波表示，保险业要成为实体经济的助推器，成为“脱虚向实”的助推器。保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者。保险业助推中国制造，就是要做善意的财务投资者，不做敌意的收购控制者。
* 其他:
--中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，确保发行绿色债券的企业所募集的资金投入到绿色项目中，引入独立第三方绿色认证和评级尤为重要。
--国家发改委新闻发言人赵辰昕指出，截至12月6日，31个省（区、市）盐业体制改革实施方案已全部上报，第一批13个省（区、市）盐业体制改革实施方案正在会签工信部，预计12月20日前批复工作将全部完成。
--Wind统计数据显示，截至12月13日，已有77家医药上市公司披露2016年业绩预告。其中，65家公司净利润有所增长，九家下滑，三家不确定。医药工业领域上市公司基本取得丰收，意味着医药工业已逐步度过寒冬。
--截至12月12日，今年以来电影市场实现票房429亿元人民币，同比增长4.48%。而去年年度票房增速为48.7%。据了解，临近年底，万达、乐视、华谊兄弟等公司精心准备的“压轴大片”都将轮番上映。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。