《香港报摘》--经济日报12月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--自2008年金融海啸后，受惠美国印银纸遏低利率，刺激本港楼市用家转用H按（H指HIBOR，即以1个月港元拆息计算利率），享受供款低息。但昨港元拆息惊见海啸后新高0.62厘，供楼恐不再享低息，专家建议留意时机转按可节省利息。
**其他**
--高盛中国首席策略分析师刘劲津预期，港股明年仍备受中、美政策因素考验。不过，由通胀推动的盈利增长打稳升市根基，恒指 走势将呈先低后高格局，相信明年底可升抵24,000点。
--赛晶电力电子 董事局主席项颉指，十三五规划的实施，国家对电力的投资较十二五期间增加35%，预期公司明、后两年纯利的年复合增长率将逾30%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。