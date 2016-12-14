《香港报摘》--经济日报12月14日

**头版头条**

--自2008年金融海啸后，受惠美国印银纸遏低利率，刺激本港楼市用家转用H按（H指HIBOR，即以1个月港元拆息计算利率），享受供款低息。但昨港元拆息惊见海啸后新高0.62厘，供楼恐不再享低息，专家建议留意时机转按可节省利息。

**其他**

--高盛中国首席策略分析师刘劲津预期，港股明年仍备受中、美政策因素考验。不过，由通胀推动的盈利增长打稳升市根基，恒指 走势将呈先低后高格局，相信明年底可升抵24,000点。

--赛晶电力电子 董事局主席项颉指，十三五规划的实施，国家对电力的投资较十二五期间增加35%，预期公司明、后两年纯利的年复合增长率将逾30%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘