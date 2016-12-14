中国基金：明年起短期内大量申报产品等六种情况基金将被现场核查--报载

路透上海12月14日 - 上海证券报周三报导称，从2017年1月起，存在短时间内大量申报基金产品等六种情况的基金公司，将受到有关部门派出机构的现场核查。今年初以来，部分基金公司大量、高速、同质化发行公募基金产品的势头将被遏制。

报导称，各基金管理公司和托管银行日前收到通知，对于短时间大量申报基金产品的基金管理人、存在较多同质化基金产品未募集而再次申报同类型产品的基金管理人、“迷你”基金数量较多的基金管理人、基金经理“一拖多”管理基金产品现象较突出的基金管理人、一年内被采取两次以上行政监管措施等情形的基金管理人，从2017年1月起，将由有关部门根据情况委托相关派出机构对基金管理人进行现场核查。

此外，对于超期未募集产品数量达到或超过已批复募集基金产品总数的60%的基金管理人，再次申报基金产品的，也将收到现场核查；分级基金及因外汇额度受限导致未能募集的QDII基金除外。

根据通知，有关方面还将从12月起，每月发布基金产品募集情况及超期未募集情况，以信息公开进一步推动行业形成良性发展态势。

报导援引数据显示，今年前11个月，公募基金行业合计募集了930多只公募基金产品，募集总规模超过9,500亿元人民币。与此同时，业内还有超过410只基金产品存在超期未募集的状况。据此计算，今年基金行业列入发行计划的公募产品至少在1,300只以上。