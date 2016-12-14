《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--证交所董事长施俊吉指出，集合竞价是老式且落伍的交易方式，逐笔交易水到渠成，但有赖券商业者大力配合，只要券商准备好即可启动。
--据金管会公布的最新统计，上市柜公司9月底累计投资大陆金额为2兆(万亿)1,467亿台币，较去年底减少5亿台币，虽然其中含汇率贬值因素，但今年投资大陆前三大企业的投资金额也较去年同期减少近74%，显见投资大陆力道的确减弱。
*经济日报：
--长荣航 在航太维修市场再下一城，取得美国波音公司新合约。长荣航维修子公子长荣航太宣布，获得波音20架767-300客机改货机合约，此20架客机将依客户改装时程规划陆续抵台，第一架将于明年底前进厂，预计在2018年完成改装工程。
--美国联准会(Fed)升息在即，台湾流动性佳，发债成本低，外商银行已经看好明年台湾发债市场，预计要持续引进国际企业来台发债，冲刺手续费收入。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。