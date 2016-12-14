《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月14日

*工商时报：

--证交所董事长施俊吉指出，集合竞价是老式且落伍的交易方式，逐笔交易水到渠成，但有赖券商业者大力配合，只要券商准备好即可启动。

--据金管会公布的最新统计，上市柜公司9月底累计投资大陆金额为2兆(万亿)1,467亿台币，较去年底减少5亿台币，虽然其中含汇率贬值因素，但今年投资大陆前三大企业的投资金额也较去年同期减少近74%，显见投资大陆力道的确减弱。

*经济日报：

--长荣航 在航太维修市场再下一城，取得美国波音公司新合约。长荣航维修子公子长荣航太宣布，获得波音20架767-300客机改货机合约，此20架客机将依客户改装时程规划陆续抵台，第一架将于明年底前进厂，预计在2018年完成改装工程。

--美国联准会(Fed)升息在即，台湾流动性佳，发债成本低，外商银行已经看好明年台湾发债市场，预计要持续引进国际企业来台发债，冲刺手续费收入。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。