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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 08:29 BJT

《中国重要政经日程》--12月14日-12月17日

=============================今日重要政经日程==========================

12月14日（周三）

--10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

12月17日（周六）

*--中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办的“2016-2017中国经济年会”在北京举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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