《香港报摘》--信报12月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--香港证监会今年7月向本港法院申请搜查令，搜查一名居港的内地＂超级散户＂寓所， 并将资料转交中国证监会，结果中证监以该散户违规交易为由，充公及罚款共约10.49亿元人民币；该散户入禀高等法院申请司法覆核，要求撤销有关搜查令。据悉，涉案散户唐汉博，是中证监上月指捣破首宗涉嫌利用＂沪港通＂漏洞跨境操纵市场、非法获利近3亿元人民币的案件主脑。
**其他**
--内地针织品制造商南旋控股 首席营运总监王惠荣表示，该公司越南厂房一期自2015年首季投产后，现正进行第二期扩展计划，料于2017年3月完成设备装配，届时总设计产能目标将提升至每年4,690万件针织产品。
--雅各臣科研制药 昨日宣布，以5.68亿港元的总代价，收购传统品牌＂何济公＂旗下品牌药品的制造商。公司主席兼行政总裁岑广业相信，有关收购可于业务及财务表现上带来协同效应。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。