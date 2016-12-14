《香港报摘》--信报12月14日

**头版头条**

--香港证监会今年7月向本港法院申请搜查令，搜查一名居港的内地＂超级散户＂寓所， 并将资料转交中国证监会，结果中证监以该散户违规交易为由，充公及罚款共约10.49亿元人民币；该散户入禀高等法院申请司法覆核，要求撤销有关搜查令。据悉，涉案散户唐汉博，是中证监上月指捣破首宗涉嫌利用＂沪港通＂漏洞跨境操纵市场、非法获利近3亿元人民币的案件主脑。

**其他**

--内地针织品制造商南旋控股 首席营运总监王惠荣表示，该公司越南厂房一期自2015年首季投产后，现正进行第二期扩展计划，料于2017年3月完成设备装配，届时总设计产能目标将提升至每年4,690万件针织产品。

--雅各臣科研制药 昨日宣布，以5.68亿港元的总代价，收购传统品牌＂何济公＂旗下品牌药品的制造商。公司主席兼行政总裁岑广业相信，有关收购可于业务及财务表现上带来协同效应。（完）

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