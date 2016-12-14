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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆整固近期涨势，未受短观报告影响

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* 美元/日圆亚洲盘目前为止交投在115.12-41的狭幅区间，整固近期涨势

* 从盘初高点起即挂有卖单，但从115.00开始也可以见到买盘

* 下方有今日到期期权，规模还算不错，在114.50-115.00总计有14亿美元期权到期

＊上档也会遭遇到期期权，在116.00-50总计逾9.15亿美元

* 115.50上方到116.12有强劲卖盘，116.12是周一大涨时触及的趋势高位

* 技术支撑位在100小时均线位置115.19，日线图一目均衡转换线持平在114.49，200小时均线切入位在114.36。

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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