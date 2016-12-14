建信期货：中国期指主力布局远月空单

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
昨日两市早盘低开后维持弱势格局，盘中上证指数一度跌破60天均线，但午后市场人气有所回暖，各主要指数不断走高，收复早盘失地，最终上证指数涨0.07%报3,155.04，深成指涨0.29%报10,332.28，两市成交额维持地量。期市上，除IC1612和IC1701合约小幅收涨外，其他合约均收跌，由于交割日临近，当月合约的贴水幅度均维持低位，其他期限合约的贴水幅度较前一交易日小幅收窄。
综合来看，在经历大跌后，市场10月以来的反弹或将告一段落，考虑即将到来的美联储议息会议、A股年底解禁高峰以及资金面紧张格局难改等因素，市场的风险偏好短期难以回升。虽然昨日现货市场悲观情绪略有缓和，但投资者在远月合约上接力空单，预计市场后市走势震荡偏空，操作上建议逢高卖空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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