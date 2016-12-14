大有期货：政策将左右短期沪钢价格

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

11月以来，钢价的波动幅度明显增大，两波短暂的“过山车”行情之后迅速回归上升通道，重心不断上移，频创年内新高，“黑色系”王者风范尽显。在供需双降的背景下，钢价是续创新高，还是就此作罢进入宽幅震荡期？笔者认为，政策及执行力度或将成为影响行情的关键因素。

房地产市场在季节性因素和政策调控下对钢材的需求减弱，导致资金借助政策频繁进出市场造成了价格的暴涨暴跌。春节前钢价震荡上行是大概率事件，应密切关注政策变化。(完)

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