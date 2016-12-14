大有期货：政策将左右短期沪钢价格

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
11月以来，钢价的波动幅度明显增大，两波短暂的“过山车”行情之后迅速回归上升通道，重心不断上移，频创年内新高，“黑色系”王者风范尽显。在供需双降的背景下，钢价是续创新高，还是就此作罢进入宽幅震荡期？笔者认为，政策及执行力度或将成为影响行情的关键因素。
房地产市场在季节性因素和政策调控下对钢材的需求减弱，导致资金借助政策频繁进出市场造成了价格的暴涨暴跌。春节前钢价震荡上行是大概率事件，应密切关注政策变化。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。