期货日报：沪胶多头增持幅度略大于空头，后市仍有上行动能

12月13日，沪胶主力1705合约小幅低开后，多空双方陷入胶着，期价围绕上一交易日结算价波动。临近午盘，多头稳步增仓，期价重心有所抬升。尾盘，多头强势发力，伴随着成交量和持仓量的快速放大，期价站上20000元/吨关口。

过观察主力持仓动向，笔者发现，从调整方向和调整力度上看，多空主力力量相对均衡，但位居空头榜首的永安期货席位做出的减空增多操作，或暗示后市期价仍有进一步上行动能。(完)