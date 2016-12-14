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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 08:54 BJT

期货日报：沪胶多头增持幅度略大于空头，后市仍有上行动能

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

　　12月13日，沪胶主力1705合约小幅低开后，多空双方陷入胶着，期价围绕上一交易日结算价波动。临近午盘，多头稳步增仓，期价重心有所抬升。尾盘，多头强势发力，伴随着成交量和持仓量的快速放大，期价站上20000元/吨关口。

交易所持仓数据显示，当天，沪胶1705合约前20席位出现多空同增态势。其中，多头增持8708张，空头增持7087张，多头增持幅度略大于空头。

过观察主力持仓动向，笔者发现，从调整方向和调整力度上看，多空主力力量相对均衡，但位居空头榜首的永安期货席位做出的减空增多操作，或暗示后市期价仍有进一步上行动能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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